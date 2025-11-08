Скидки
Главная Футбол Новости

Арис — Красава Ипсонас, результат матча 8 ноября 2025, счет 3:0, 10-й тур чемпионата Кипра 2025/2026

«Арис» разгромил «Красаву Ипсонас» в матче 10-го тура чемпионата Кипра
Комментарии

Завершился матч 10-го тура первого дивизиона чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Красава Ипсонас». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Кипр — Первый дивизион . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
3 : 0
Красава Ипсонас
1:0 Какулис – 14'     2:0 Монтнор – 36'     3:0 Квилитая – 51'    

Нападающий «Ариса» Андроникос Какулис открыл счёт на 14-й минуте. На 36-й минуте форвард хозяев поля Джейден Монтнор забил второй гол своей команды. Во втором тайме на 51-й минуте футболист «Ариса» Георгий Квилитая довёл счёт до разгромного.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не принимал участие в игре.

«Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра с 23 очками после 10 проведённых матчей. «Красава Ипсонас» располагается на 12-й строчке, у команды семь набранных очков.

Календарь чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Кипра сезона-2025/2026
