Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

Ювентус — Торино, результат матча 8 ноября 2025, счет 0:0, Серия А 2025-2026

«Ювентус» сыграл вничью в дерби с «Торино» в 11-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались туринские «Ювентус» и «Торино». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Торино
Турин

Таким образом, «Ювентус» заработал 19-е очко в третьем матче под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от первого места составляет три очка. «Торино» располагается на 11-й строчке в чемпионате. В 11 стартовых турах подопечные Марко Барони набрали 14 очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
