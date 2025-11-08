«Ювентус» сыграл вничью в дерби с «Торино» в 11-м туре Серии А

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались туринские «Ювентус» и «Торино». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Таким образом, «Ювентус» заработал 19-е очко в третьем матче под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от первого места составляет три очка. «Торино» располагается на 11-й строчке в чемпионате. В 11 стартовых турах подопечные Марко Барони набрали 14 очков.