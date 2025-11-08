Тренер «Ростова» Альба — о победе над «Сочи»: ребята показали результат, молодцы

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе своей команды в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

— В первом тайме казалось, что будет лёгкий матч. Но во втором ограничились одним голом.

— Да, в первом тайме мы играли хорошо. Были моменты. Но нам надо больше забивать, тогда будет полегче. А второй тайм получился очень хорошим. У нас были проблемы — моменты у наших ворот, которых не было в первом тайме. Тяжёлый второй тайм, но ребята показали результат, молодцы. Двигаемся дальше.

— Сулейманов вышел в концовке. Пока не готов проводить больше времени на поле?

— Он не хотел сильно рисковать. Мы поговорили с медицинским штабом и решили не рисковать, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».