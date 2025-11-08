Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба — о победе над «Сочи»: ребята показали результат, молодцы

Тренер «Ростова» Альба — о победе над «Сочи»: ребята показали результат, молодцы
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе своей команды в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 40'    

— В первом тайме казалось, что будет лёгкий матч. Но во втором ограничились одним голом.
— Да, в первом тайме мы играли хорошо. Были моменты. Но нам надо больше забивать, тогда будет полегче. А второй тайм получился очень хорошим. У нас были проблемы — моменты у наших ворот, которых не было в первом тайме. Тяжёлый второй тайм, но ребята показали результат, молодцы. Двигаемся дальше.

— Сулейманов вышел в концовке. Пока не готов проводить больше времени на поле?
— Он не хотел сильно рисковать. Мы поговорили с медицинским штабом и решили не рисковать, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Альба выше Карпина после первого круга! «Ростов» наконец снял проклятие
