Челестини оценил вероятность участия Акинфеева, Мойзеса и Алвеса в дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о состоянии травмированных игроков армейцев Игоря Акинфеева, Матеуса Алвеса и Мойзеса перед дерби со «Спартаком» в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча состоится после паузы на игры сборных, в субботу, 22 ноября.

— После паузы ваш ждёт дерби со «Спартаком». Смогут ли Акинфеев, Мойзес и Алвес принять в нём участие?

— Восстановление Мойзеса и Матеуса идёт очень хорошо. Мы знаем, что с ними произошло, всё видим и контролируем ситуацию. Динамика восстановления у них очень хорошая. Алвес уже бегал со скоростью 25 км/час и выше, а до дерби ещё две недели. Поэтому на восстановление Матеуса и Мойзеса мы смотрим позитивно.

Что касается Игоря Акинфеева, ситуация чуть сложнее, потому что у него есть боль при движении. Он будет готов, когда эта боль уйдет, но назвать конкретную дату тут сложно. Надеюсь, через две недели проблема решится, Игорь сможет сыграть, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.