Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Челестини оценил вероятность участия Акинфеева, Мойзеса и Алвеса в дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о состоянии травмированных игроков армейцев Игоря Акинфеева, Матеуса Алвеса и Мойзеса перед дерби со «Спартаком» в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча состоится после паузы на игры сборных, в субботу, 22 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— После паузы ваш ждёт дерби со «Спартаком». Смогут ли Акинфеев, Мойзес и Алвес принять в нём участие?
— Восстановление Мойзеса и Матеуса идёт очень хорошо. Мы знаем, что с ними произошло, всё видим и контролируем ситуацию. Динамика восстановления у них очень хорошая. Алвес уже бегал со скоростью 25 км/час и выше, а до дерби ещё две недели. Поэтому на восстановление Матеуса и Мойзеса мы смотрим позитивно.

Что касается Игоря Акинфеева, ситуация чуть сложнее, потому что у него есть боль при движении. Он будет готов, когда эта боль уйдет, но назвать конкретную дату тут сложно. Надеюсь, через две недели проблема решится, Игорь сможет сыграть, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

