Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» Осинькин: на определённом этапе «Ростов» нас тактически переигрывал

Тренер «Сочи» Осинькин: на определённом этапе «Ростов» нас тактически переигрывал
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, какие факторы позволили «Ростову» обыграть его команду в матче 15-го тура Мир РПЛ со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 40'    

«Первые 15 минут первого тайма были вполне нормальные. Потом «Ростов», являющийся организованной командой, неплохо проявил себя, в том числе и тактически. Мы не смогли на их сильные качества правильно отреагировать. Во втором тайме перед заменами немножко уже контролировали матч, у нас были моменты.

В целом «Ростов» был более организован, мобильным, его сыгранность и лучшее взаимодействие давали ему в ключевые моменты преимущество. У нас, конечно, не хватило определённой глубины, подготовленности некоторых футболистов, после травм сразу играли. Мы пытаемся каждый момент использовать для того, чтобы улучшить игру, но как‑то тяжеловато. До этой игры у нас были три выездных матча, поэтому, наверное, психологически не хватило свежести. Мы должны правильно расставлять свои приоритеты, следующий матч всегда самый важный. Мы должны быть свежие, заряженные.

Не могу сказать, что сегодня не было страсти, но на определённом этапе «Ростов» нас тактически переигрывал. Каждый игрок ростовчан тактически думал быстрее, чем мы. В плане настроя и самоотдачи не могу сказать ничего. Бились до конца и пытались выжать максимум из того, что у нас складывалось на поле», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

