Главная Футбол Новости

Атлетико — Леванте, результат матча 8 ноября 2025, счёт 3:1, 12-й тур чемпионата Испании 2025/2026

Дубль Гризманна помог «Атлетико» переиграть «Леванте» в 12-м туре Ла Лиги
Окончен матч 12-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетико» (Мадрид) и «Леванте» (Валенсия). Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала команда из Мадрида. Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито).

Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Де Ла Фуэнте – 12'     1:1 Санчес – 21'     2:1 Гризманн – 61'     3:1 Гризманн – 80'    

Адриан Де Ла Фуэнте на 12-й минуте отличился автоголом, что обеспечило преимущество команде из Мадрида. Мануэль Санчес на 21-й минуте сравнял счёт. Антуан Гризманн на 61-й минуте забил второй мяч хозяев поля, а на 80-й минуте он оформил дубль. На 90+1-й минуте Карлос Альварес забил второго гол гостей, но его отменили после просмотра VAR.

После этой игры «Атлетико» с 25 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, «Леванте» с девятью очками находится на 17-м месте.

В следующем туре «матрасники» 23 ноября на выезде сыграют с «Хетафе», «лягушки» 21 ноября в гостях встретятся с «Валенсией».

