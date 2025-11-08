«Аль-Иттихад» минимально уступил «Аль-Ахли» в 8-м туре Про-Лиги, Марез забил победный гол

Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил Рияд Марез. Бывший вингер «Манчестер Сити» вывел «Аль-Ахли» вперёд на 55-й минуте встречи.

После этого матча «Аль-Иттихад» занимает восьмое место в турнирной таблице с 11 очками. «Аль-Ахли» располагается на пятой строчке, у команды 16 набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» с 24 набранными очками.