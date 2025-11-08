Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Лансом»

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Монако» и «Лансом». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи в основном составе.

Стартовый состав «Монако»: Кён, Керер, Салису, Энрике, Тезе, Уаттара, Кулибали, Аклиуш, Головин, Балогун, Биерет.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Лиги 1 они сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «Ланс» разгромил монегасков со счётом 4:0.

В следующем туре подопечные Себастьена Поконьоли проведут матч с «Ренном» (22 ноября), а команда Пьера Сажа встретится со «Страсбургом» (22 ноября).