Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Лансом»

Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Лансом»
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Монако» и «Лансом». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи в основном составе.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Монако»: Кён, Керер, Салису, Энрике, Тезе, Уаттара, Кулибали, Аклиуш, Головин, Балогун, Биерет.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Лиги 1 они сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «Ланс» разгромил монегасков со счётом 4:0.

В следующем туре подопечные Себастьена Поконьоли проведут матч с «Ренном» (22 ноября), а команда Пьера Сажа встретится со «Страсбургом» (22 ноября).

Материалы по теме
Головин и Хайкин — среди худших игроков матча ЛЧ. Российский кипер пустил в ближний! Видео
Головин и Хайкин — среди худших игроков матча ЛЧ. Российский кипер пустил в ближний! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android