Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

Сандерленд — Арсенал, результат матча 8 ноября 2025, счет 2:2, 11-й тур АПЛ 2025-2026

«Арсенал» упустил волевую победу над «Сандерлендом» в АПЛ, пропустив на 90+4-й минуте
Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сандерленд» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крэйг Поусон. Итоговый счёт — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Баллард – 36'     1:1 Сака – 54'     1:2 Троссард – 74'     2:2 Бробби – 90+4'    

На 36-й минуте защитник «Сандерленда» Дэниел Баллард открыл счёт в матче. На 54-й минуте вингер «Арсенала» Букайо Сака восстановил равенство в счёте. На 74-й минуте бельгийский полузащитник «канониров» Леандро Троссард вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте нападающий Брайан Бробби сравнял счёт.

«Арсенал» занимает первое место в АПЛ с 26 очками. Отрыв от расположившегося на второй строчке «Манчестер Сити» составляет семь очков (у «горожан» остаётся игра в запасе). «Сандерленд» набрал 19-е очко и сравнялся по очкам с «Ман Сити».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
