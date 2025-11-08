Челестини объяснил, почему выпустил на матч РПЛ с «Динамо» Мх двух центральных нападающих

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил появление сразу двух центральных нападающих в стартовом составе армейцев в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

— Сегодня вы выпустили двух центральных нападающих и двух вингеров, при этом впервые за три матча играли без Родриго Вильягры. Почему так?

— Команда в кубковом матче имела слабое присутствие в штрафной, нам важно было это исправить. Получилось, что у нас была линия из четырёх атакующих игроков против пятерых защитников «Динамо». Алеррандро и Тамерлан Мусаев могут бороться за верховые мячи, а Родриго же обычно в центре поля больше отходит назад, поэтому в случае его выхода мы бы не смогли добиться нужного веса в атаке, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

В стартовом составе армейцев на матч с «Динамо» Махачкала одновременно вышли нападающие Тамерлан Мусаев и Алеррандро, а на флангах в качестве вингеров расположились Данил Круговой и Кирилл Глебов, который и отметился победным мячом.