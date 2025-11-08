Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини объяснил, почему выпустил на матч РПЛ с «Динамо» Мх двух центральных нападающих

Челестини объяснил, почему выпустил на матч РПЛ с «Динамо» Мх двух центральных нападающих
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил появление сразу двух центральных нападающих в стартовом составе армейцев в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    

— Сегодня вы выпустили двух центральных нападающих и двух вингеров, при этом впервые за три матча играли без Родриго Вильягры. Почему так?
— Команда в кубковом матче имела слабое присутствие в штрафной, нам важно было это исправить. Получилось, что у нас была линия из четырёх атакующих игроков против пятерых защитников «Динамо». Алеррандро и Тамерлан Мусаев могут бороться за верховые мячи, а Родриго же обычно в центре поля больше отходит назад, поэтому в случае его выхода мы бы не смогли добиться нужного веса в атаке, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

В стартовом составе армейцев на матч с «Динамо» Махачкала одновременно вышли нападающие Тамерлан Мусаев и Алеррандро, а на флангах в качестве вингеров расположились Данил Круговой и Кирилл Глебов, который и отметился победным мячом.

Материалы по теме
Тяжелейшая победа ЦСКА! В Каспийске всё решил джокер Челестини
Тяжелейшая победа ЦСКА! В Каспийске всё решил джокер Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android