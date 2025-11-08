Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Пари НН» не смог забить в четвёртом матче РПЛ подряд

Комментарии

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» из Нижнего Новгорода и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Матч закончился вничью со счётом 0:0. Тем самым команда Алексея Шпилевского не смогла поразить ворота противников в четвёртом матче РПЛ подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

В последний раз игроки «Пари НН» забивали гол в проигранной встрече с «Сочи» (1:2) в 11-м туре чемпионата России. После этого подопечные Шпилевского уступили «Акрону» (0:1) и ЦСКА (0:2) и сыграли вничью с «Балтикой» и «Рубином» с одинаковым счётом 0:0.

После 15 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал восемь очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. В следующем туре нижегородцы сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в воскресенье, 23 ноября.

