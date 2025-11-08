Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ростова» Щетинин: моя замена в матче с «Сочи»? Почувствовал дискомфорт

Полузащитник «Ростова» Щетинин: моя замена в матче с «Сочи»? Почувствовал дискомфорт
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился впечатлениями от матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0), а также рассказал, почему его заменили во втором тайме этой встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 40'    

«Первый тайм сыграли отлично, во втором сбавили чуть‑чуть и начали играть по счёту. Считаю, что неправильно делали, нужно было ещё забивать. Хотя моменты какие‑то были, но больше подходы. По сравнению с первым таймом «Сочи» начал прессинговать и наседать, потому что они проигрывали.

Моя замена? Я почувствовал небольшой дискомфорт, потом с врачом побеседуем и посмотрим, что там», — сказал Щетинин в эфире «Матч ТВ».

