Полузащитник «Ростова» Щетинин: моя замена в матче с «Сочи»? Почувствовал дискомфорт

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился впечатлениями от матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0), а также рассказал, почему его заменили во втором тайме этой встречи.

«Первый тайм сыграли отлично, во втором сбавили чуть‑чуть и начали играть по счёту. Считаю, что неправильно делали, нужно было ещё забивать. Хотя моменты какие‑то были, но больше подходы. По сравнению с первым таймом «Сочи» начал прессинговать и наседать, потому что они проигрывали.

Моя замена? Я почувствовал небольшой дискомфорт, потом с врачом побеседуем и посмотрим, что там», — сказал Щетинин в эфире «Матч ТВ».