Главная Футбол Новости

«Матч имени вратарей!» Комментатор Александр Елагин — об игре «Сандерленда» и «Арсенала»

Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Александр Елагин поделился мнением о результате матча 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Сандерленд» и «Арсенал» сыграли вничью — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Баллард – 36'     1:1 Сака – 54'     1:2 Троссард – 74'     2:2 Бробби – 90+4'    

«Шикарный матч в Сандерленде! Матч имени вратарей – Давида Райи и Робина Руфса! Только благодаря их самоотверженной, точной игре «Арсенал» и «Сандерленд» не проиграли! А выиграли все!

Джака выдал мастер-класс с родным «Арсеналом», которому отдал семь лет своей карьеры. В общем, все были хороши. Я получил большое удовольствие от матча на «Стэдиум оф Лайт».

Конечно, очень тяжело таким командам, как «Сандерленд», играть каждый матч на пределе сил. С другой стороны, только играя и тренируясь на пределе можно выйти на новый – более высокий уровень.

Брайн Бробби сотворил какой-то немыслимый гол! Даже феноменальный Райя не спас «Арсенал»! «Сандерленд» изрядно помучил «Арсенал». Уверен, «чёрные коты» доставили колоссальное удовольствие своей игрой и болельщикам, и себе, и «Арсеналу». Да-да – и «Арсеналу»! Чтобы стать чемпионами Премьер-лиги, надо пройти через такие матчи-битвы.

Браво всем: и «чёрным котам» и «канонирам»! — написал Елагин в своём телеграм-канале.

