Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Арсенал» впервые за последние девять матчей пропустил гол в матче с «Сандерлендом»

Аудио-версия:
Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сандерленд» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Итоговый счёт — 2:2. Тем самым «пушкари» впервые за последние девять матчей во всех турнирах пропустил гол в свои ворота.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Баллард – 36'     1:1 Сака – 54'     1:2 Троссард – 74'     2:2 Бробби – 90+4'    

В предыдущий раз гол в ворота «Арсенала» забивал «Ньюкасл» в проигранном для «сорок» матче (1:2). После этого подопечные Микеля Артеты сыграли «на ноль» с «Олимпиакосом» (2:0), «Вест Хэмом» (2:0), «Фулхэмом» (1:0), мадридским «Атлетико» (4:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Брайтоном» (2:0), «Бёрнли» (2:0) и «Славией» (3:0).

«Арсенал» занимает первое место в АПЛ с 26 очками. Отрыв от расположившегося на второй строчке «Манчестер Сити» составляет семь очков (у «горожан» остаётся игра в запасе).

«Арсенал» установил крутейший рекорд в чемпионате Англии
Истории
«Арсенал» установил крутейший рекорд в чемпионате Англии
