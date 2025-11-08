«Арсенал» впервые за последние девять матчей пропустил гол в матче с «Сандерлендом»

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сандерленд» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Итоговый счёт — 2:2. Тем самым «пушкари» впервые за последние девять матчей во всех турнирах пропустил гол в свои ворота.

В предыдущий раз гол в ворота «Арсенала» забивал «Ньюкасл» в проигранном для «сорок» матче (1:2). После этого подопечные Микеля Артеты сыграли «на ноль» с «Олимпиакосом» (2:0), «Вест Хэмом» (2:0), «Фулхэмом» (1:0), мадридским «Атлетико» (4:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Брайтоном» (2:0), «Бёрнли» (2:0) и «Славией» (3:0).

«Арсенал» занимает первое место в АПЛ с 26 очками. Отрыв от расположившегося на второй строчке «Манчестер Сити» составляет семь очков (у «горожан» остаётся игра в запасе).