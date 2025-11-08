«Акрон» показал победную раздевалку после матча с московским «Динамо» в 15-м туре РПЛ

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» опубликовала командное фото из раздевалки после победы над московским «Динамо» (2:1) в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Эти мужчины сегодня были лучшими!» — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале команды.

После победы над «Динамо» тольяттинский «Акрон» довёл число набранных в сезоне очков до 18, подопечные Заура Тедеева занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых осталось 17 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке в РПЛ.