«Акрон» показал победную раздевалку после матча с московским «Динамо» в 15-м туре РПЛ
Пресс-служба тольяттинского «Акрона» опубликовала командное фото из раздевалки после победы над московским «Динамо» (2:1) в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
«Эти мужчины сегодня были лучшими!» — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале команды.
После победы над «Динамо» тольяттинский «Акрон» довёл число набранных в сезоне очков до 18, подопечные Заура Тедеева занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых осталось 17 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке в РПЛ.
