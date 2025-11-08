Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» показал победную раздевалку после матча с московским «Динамо» в 15-м туре РПЛ

«Акрон» показал победную раздевалку после матча с московским «Динамо» в 15-м туре РПЛ
Комментарии

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» опубликовала командное фото из раздевалки после победы над московским «Динамо» (2:1) в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Эти мужчины сегодня были лучшими!» — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале команды.

После победы над «Динамо» тольяттинский «Акрон» довёл число набранных в сезоне очков до 18, подопечные Заура Тедеева занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых осталось 17 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке в РПЛ.

Материалы по теме
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android