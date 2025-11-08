Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Де Росси рассказал, как назначение в «Дженоа» не позволило поехать на матч в Южную Америку

Комментарии

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси рассказал, что назначение в новый клуб не позволило ему посетить матч важного дня него клуба «Бока Хуниорс». Итальянский наставник планировал поехать в Южную Америку на дерби «Боки» с «Ривер Плейт». Об этом сообщает аккаунт TyC Sports в соцсети X.

Аргентина — Примера . Клаусура. 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Не начался
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом специалист отметил, что работа в новом клубе — это правильное решение, которое позволит завоевать новую фан-базу для тренера.

Отметим, Даниэле Де Росси завершил свою карьеру, выступая за «Бока Хуниорс». За аргентинский клуб итальянец провёл пять матчей в 2019 году, до этого защищая цвета «Ромы» на протяжении 18 лет с 2001 года.

