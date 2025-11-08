Тренер «МЮ» Аморим: у Ламменса всё очень здорово получается, он играет по-взрослому
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги высказался об уровне игры бельгийского голкипера команды Сенне Ламменса.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32' 1:1 Тель – 84' 2:1 Ришарлисон – 90+1' 2:2 де Лигт – 90+6'
«У него всё очень здорово получается. Он играет по-взрослому, понимает, что в игре может произойти многое, особенно это касается вратаря: ты должен быть готов ко всему вплоть до последней минуты. Каждый раз, когда мяч в игре, как будто начинается новый матч. В свои 23 года он это очень хорошо понимает», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 18 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
00:14
- 8 ноября 2025
-
23:56
-
23:56
-
23:52
-
23:36
-
23:36
-
23:19
-
23:12
-
23:05
-
22:59
-
22:50
-
22:49
-
22:47
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:28
-
21:21
-
21:14
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:40
-
20:33
-
20:25