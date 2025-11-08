Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим: у Ламменса всё очень здорово получается, он играет по-взрослому

Тренер «МЮ» Аморим: у Ламменса всё очень здорово получается, он играет по-взрослому
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги высказался об уровне игры бельгийского голкипера команды Сенне Ламменса.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

«У него всё очень здорово получается. Он играет по-взрослому, понимает, что в игре может произойти многое, особенно это касается вратаря: ты должен быть готов ко всему вплоть до последней минуты. Каждый раз, когда мяч в игре, как будто начинается новый матч. В свои 23 года он это очень хорошо понимает», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 18 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

