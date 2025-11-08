Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «МЮ» де Лигт: в матче с «Тоттенхэмом» мы заслуживали большего

Защитник «МЮ» де Лигт: в матче с «Тоттенхэмом» мы заслуживали большего
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт поделился впечатлениями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

«Эта игра похожа на ту, которая была на прошлой неделе [с «Ноттингем Форест» (2:2)]. В прошлом сезоне мы проиграли со счётом 0:1 и «Форест», и «Тоттенхэму». Сегодня же, как и на прошлой неделе, внутри нас горит огонь, чтобы зарабатывать очки и забивать голы.

К счастью, мы смогли заработать очко в этой игре. Думаю, мы заслужили больше. В первом голе «шпор» было чуть-чуть удачи. Это немного меня расстраивает, но очень горжусь нашей командой.

Сезон идёт долго, важно не проигрывать в подобных встречах. Мы провели хорошую игру, думаю, заслуживали большего», — приводит слова де Лигта официальный сайт манкунианцев.

Материалы по теме
Аморим высказался о фанате, пообещавшем не стричься, пока «МЮ» не победит пять раз подряд
Истории
Аморим высказался о фанате, пообещавшем не стричься, пока «МЮ» не победит пять раз подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android