Защитник «МЮ» де Лигт: в матче с «Тоттенхэмом» мы заслуживали большего

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт поделился впечатлениями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).

«Эта игра похожа на ту, которая была на прошлой неделе [с «Ноттингем Форест» (2:2)]. В прошлом сезоне мы проиграли со счётом 0:1 и «Форест», и «Тоттенхэму». Сегодня же, как и на прошлой неделе, внутри нас горит огонь, чтобы зарабатывать очки и забивать голы.

К счастью, мы смогли заработать очко в этой игре. Думаю, мы заслужили больше. В первом голе «шпор» было чуть-чуть удачи. Это немного меня расстраивает, но очень горжусь нашей командой.

Сезон идёт долго, важно не проигрывать в подобных встречах. Мы провели хорошую игру, думаю, заслуживали большего», — приводит слова де Лигта официальный сайт манкунианцев.