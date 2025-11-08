«Сандерленд» прервал серию «Арсенала» из 10 побед во всех турнирах в матче АПЛ

«Сандерленд» прервал победную серию «Арсенала», которая насчитывала 10 матчей во всех турнирах, во встрече 11-го тура английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крэйг Поусон. Итоговый счёт — 2:2.

До встречи с «Сандерлендом» в активе «канониров» было пять побед подряд в АПЛ, три — в Лиге чемпионов УЕФА, а также две — в Кубке английской Лиги. Последняя потеря очков «Арсенала» была датирована 21 сентября. В 5-м туре АПЛ «пушкари» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Серия «Арсенала» без поражений насчитывает 14 встреч. В последний раз подопечные Микеля Артеты проигрывали «Ливерпулю» (0:1) 31 августа в 3-м туре АПЛ.