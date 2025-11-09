Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» не проигрывает «МЮ» в восьми матчах подряд, начиная с 2023 года
Аудио-версия:
Окончен матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Благодаря этому результату «шпоры» продлили свою беспроигрышную серию с манчестерским клубом. Лондонцы не проигрывают «МЮ» восемь матчей подряд, начиная с 2023 года.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

В последний раз «красные дьяволы» побеждали «Тоттенхэм» в 2022 году в 12-м туре АПЛ (2:0). После этого команды трижды играли вничью со счётом 2:2 и пять раз лондонцы переигрывали своих оппонентов, в том числе в финале Лиги Европы сезона-2024/2025 (1:0).

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, у этой команды тоже 18 очков.

