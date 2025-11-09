«Тоттенхэм» не проигрывает «МЮ» в восьми матчах подряд, начиная с 2023 года

Окончен матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Благодаря этому результату «шпоры» продлили свою беспроигрышную серию с манчестерским клубом. Лондонцы не проигрывают «МЮ» восемь матчей подряд, начиная с 2023 года.

В последний раз «красные дьяволы» побеждали «Тоттенхэм» в 2022 году в 12-м туре АПЛ (2:0). После этого команды трижды играли вничью со счётом 2:2 и пять раз лондонцы переигрывали своих оппонентов, в том числе в финале Лиги Европы сезона-2024/2025 (1:0).

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, у этой команды тоже 18 очков.