Рахимов оценил положение «Рубина» в таблице в первом круге РПЛ

Рахимов оценил положение «Рубина» в таблице в первом круге РПЛ
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о нынешнем турнирном положении своей команды. На данный момент клуб из Казани находится на седьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 20 очками в активе.

«Мы находимся там, где должны находиться. Однако считаю, что мы здесь должны, потому что очень хочется держать эту стабильность… Но видите, что у нас по составу какие есть проблемы, что у нас творится с теми же игроками обороны: у нас выбыл Швец, которого брали, у нас нет Вуячича, ещё Мальдонадо не восстановился. Сегодня у нас играли два игрока молодёжной сборной в центре обороны, один из них наш воспитанник. Поэтому есть определённые проблемы, но то, что они выжимают из себя и дают максимум… Есть желание, есть дух. Вот этот дух нужно сохранять. Если имеешь дух, всегда найдёшь выход из любой ситуации. Даже там, где ты висишь уже на одной руке», — сказал Рахимов на пресс-конференции.

