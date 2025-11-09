Скидки
Парма — Милан, результат матча 8 ноября 2025, счет 2:2, Серия А 2025-2026

«Милан» не смог победить «Парму» в Серии А, упустив преимущество в два мяча
Комментарии

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Парма» и «Милан». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Ди Белло. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 2
Милан
Милан
0:1 Салемакерс – 12'     0:2 Леау – 25'     1:2 Бернабе – 45+1'     2:2 Дель Прато – 62'    

На 12-й минуте бельгиец Алексис Салемакерс вывел «Милан» вперёд. На 25-й минуте форвард Рафаэл Леау удвоил преимущество своей команды ударом с пенальти. На 45+1-й минуте хавбек «Пармы» Адриан Бернабе сократил отставание. На 62-й минуте защитник Энрико Дель Прато сравнял счёт — 2:2.

«Милан» набрал 22 очка в сезоне и вышел на второе место в турнирной таблице. Столько же очков в активе «Наполи», который идёт первым, у клуба игра в запасе. «Парма» с восемью очками в 11 играх располагается на 17-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Топ-события воскресенья: «Сити» — «Ливерпуль», «Балтика» против «Краснодара», Ф-1 и хоккей
