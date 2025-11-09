«К сожалению, мы недодавили». Тренер «Рубина» Рахимов — о матче с «Пари НН»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором казанский клуб встречался с «Пари НН». Матч закончился вничью со счётом 0:0.

— Алексей Шпилевский отметил, что к победе был ближе «Пари НН», про работу судей упомянул. На ваш взгляд, исходя из содержания игры, насколько закономерен результат?

— (Смотрит статистику). Голевые моменты — 1:4, а xG 0,56 у них и 1,59 у нас, 10 угловых, а 0 ударов в створ у них. Наверное, так бывает. И в таких случаях бывает так, что ты близок к победе. Но, к сожалению, мы недодавили. Потому что по второму тайму очень много подборов мяча, мы выиграли около 60% единоборств. Стандартных моментов было достаточно много, штанга была, выход Дардана [Шабанхаджая], когда вытащил [вратарь], но что-то нужно было из этого выжать.

К сожалению, пока не выжимается, но ничего страшного нет, потому что цикличность в футболе присутствует во всём: и в голах, и в победах, и в ничьих, и в неудачах, в сериях, которые часто происходят. Здесь очень важно, я команде сказал дух не терять. Тот, кто имеет дух, выход найдёт всегда. Имею в виду выход в голах, а не по тому, что там происходит, по ситуации.

Мы находимся на седьмом месте. Что у нас по сравнению? Как любят, вы же любите сравнивать. По сравнению с прошлым годом мы на одно очко больше набрали. Я эти вещи не смотрю. Для меня важна стабильность, от этой стабильности отталкиваясь, нам нужно себя улучшить и попытаться подняться выше. Но эта стабильность присутствует сегодня, — сказал Рахимов на пресс-конференции.

После 15 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал восемь очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. «Рубин» заработал 20 очков и располагается на седьмой строчке.