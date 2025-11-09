«Важно, чтобы албанская гордость заставила его сделать этот шаг». Рахимов — о Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (0:0) ответил на вопрос о результативности нападающего казанцев Мирлинда Даку. Албанец не забивает в чемпионате России в шести турах подряд.

— Проблема в том, что научились действовать против Даку или стечение обстоятельств?

— Да, это проблема и Даку, который вырос настолько. Знаю, специально почти все команды готовятся к тому, что против него делать, когда он принимает мяч, что нужно цеплять и сбивать его с равновесия, чтобы он не мог набрать скорость. Если набирает, то играть в корпус. Всё это знаю, что происходит в других командах. Естественно, ему стало тяжелее, но он должен перебороть моменты, должен научиться таким моментам, это будет его следующий шаг. А каждый следующий шаг — он тяжелее предыдущего. Здесь важно, чтобы вот эта албанская гордость заставила его сделать этот шаг.

— Уверенность он теряет?

— Мы не дадим ему потерять уверенность. В этом вы можете быть спокойны. Как только это почувствую, надо будет жестко наезжать на него.

— Пока не надо?

— Пока не надо, он пока под колёса не хочет, — сказал Рахимов на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Даку забил девять голов за «Рубин» в 20 матчах во всех турнирах. В сезоне-2024/2025 форвард отличился 15 раз в 29 встречах.

После 15 матчей чемпионата России «Рубин» заработал 20 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.