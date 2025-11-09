Скидки
«Худшим был я. Мало орал, надо было больше». Рахимов — о матче «Рубина» с «Пари НН»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от качества игры своей команды в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

— Кто сегодня не справился с работой, чья игра не понравилась?
— Не могу выделить кого-то, потому что я не увидел ни одного, как вы пишете, равнодушного — они все бились. Кто-то ошибался больше, кто-то меньше, у кого-то что-то не получалось. Мне, например, у нескольких игроков не нравилась реакция в первом тайме, в позициях, где мы в атакующих зонах были, в инсайдных — Шабанхаджая и Ходжи. Могли быть более качественными, резче реагировать на все эти моменты, на переходные, на смену фаз. Здесь этого не хватало, и в перерыве пришлось поправлять это всё, но самого плохого здесь нет. Худшим был я. Нормально? Мало орал, надо было больше (улыбается). Значит, что-то не доделал, раз мы не выиграли.

— То есть, получается, если команда не выигрывает…
— Виноват я. Тренер всегда виноват там, где плохо. У тренера нет побед, у него есть только поражения, — сказал Рахимов на пресс-конференции.

