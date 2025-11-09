Скидки
Тренер ЦСКА Челестини прокомментировал схему 3-3-4 в игре с «Динамо» Махачкала

Тренер ЦСКА Челестини прокомментировал схему 3-3-4 в игре с «Динамо» Махачкала
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини разобрал игру своих подопечных в атаке по схеме 3-3-4 в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    

— По какой схеме вы играли в атаке?
— Это были 3-3-4. При атаке получилось так, что в обороне оставались [Жоао] Виктор, Дивеев и Лукин, потом в центре поля располагались Гайич, Кисляк и Обляков, а впереди были четыре нападающих: два центральных и Круговой с Глебовым по флангам. Милан должен был обеспечивать численное преимущество, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 33 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. Отрыв от «Краснодара», у которого матч в запасе, составляет одно очко. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками в 15 играх располагается на 12-й строчке в РПЛ.

Тяжелейшая победа ЦСКА! В Каспийске всё решил джокер Челестини
