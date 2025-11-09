«Монако» в меньшинстве разгромно проиграл «Лансу». Головин был заменён в перерыве

Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Монако» и «Лансом». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Бастьен Дешепи. Игра закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Первый гол в матче забил нападающий гостей Одсонн Эдуар на 21-й минуте. Полузащитник «Монако» Фоларин Балогун сравнял счёт на 37-й минуте, реализовав пенальти, но через три минуты форвард Уэсли Саид снова вывел «Ланс» вперёд. В конце первого тайма Балогун получил прямую красную карточку и покинул поле, после чего на 45+3-й минуте хавбек гостей Мамаду Сангаре увеличил разрыв в счёте.

Во втором тайме на 60-й минуте Уэсли Саид оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 90+4-й минуте нападающий Ансу Фати мог забить второй гол хозяев поля, но не реализовал 11-метровый удар.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, но был заменён после перерыва.

В следующем туре подопечные Себастьена Поконьоли проведут матч с «Ренном» (22 ноября), а команда Пьера Сажа встретится со «Страсбургом» (22 ноября).

После 12 матчей «Монако» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ланс» с 25 очками располагается на второй строчке.