Тренер «Реала» Алонсо: «Райо Вальекано» в хорошей форме, мы готовы к напряжённому матчу

Тренер «Реала» Алонсо: «Райо Вальекано» в хорошей форме, мы готовы к напряжённому матчу
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча 12-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано».

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
«Это тяжёлый выезд, «Райо» в хорошей форме, в прошлом году мы сыграли вничью… Готовы к очень напряжённому матчу. Каждый матч самый важный, таков наш настрой. В лиге мы хотим сохранить темп и уйти на международный перерыв на хорошей ноте. Хотим сохранять стабильность, но не все матчи одинаковы. У меня нет абсолютно никаких претензий к настрою моих игроков перед матчем», — приводит слова Алонсо AS.

На данный момент «Реал» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Райо Вальекано» с 14 очками находится на 11-м месте.


