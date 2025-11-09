Тренер «Реала» Алонсо: «Райо Вальекано» в хорошей форме, мы готовы к напряжённому матчу

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча 12-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано».

«Это тяжёлый выезд, «Райо» в хорошей форме, в прошлом году мы сыграли вничью… Готовы к очень напряжённому матчу. Каждый матч самый важный, таков наш настрой. В лиге мы хотим сохранить темп и уйти на международный перерыв на хорошей ноте. Хотим сохранять стабильность, но не все матчи одинаковы. У меня нет абсолютно никаких претензий к настрою моих игроков перед матчем», — приводит слова Алонсо AS.

На данный момент «Реал» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Райо Вальекано» с 14 очками находится на 11-м месте.