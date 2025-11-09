Скидки
Челси — Вулверхэмптон, результат матча 8 ноября 2025, счет 3:0, 11-й тур АПЛ 2025-2026

«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в 11-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонский «Челси» и «Вулверхэмптон». Победу со счётом 3:0 одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Китчен.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гюсто – 51'     2:0 Педро – 65'     3:0 Нету – 73'    

Мало Гюсто открыл счёт в этой игре на 51-й минуте, Жоао Педро на 65-й минуте удвоил преимущество команды, Педру Нету на 73-й минуте забил третий мяч лондонцев.

После этой игры «Челси» с 20 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

