«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в 11-м туре АПЛ

Завершён матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонский «Челси» и «Вулверхэмптон». Победу со счётом 3:0 одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Китчен.

Мало Гюсто открыл счёт в этой игре на 51-й минуте, Жоао Педро на 65-й минуте удвоил преимущество команды, Педру Нету на 73-й минуте забил третий мяч лондонцев.

После этой игры «Челси» с 20 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с двумя очками замыкает турнирную таблицу.