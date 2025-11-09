«Вильярреал» переиграл «Эспаньол» в 12-м туре Ла Лиги

Окончен матч 12-го тура испанской Примеры, в котором играл «Вильярреал» и «Эспаньол». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержал «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе).

Херар Морено открыл счёт в этой игре на 43-й минуте и вывел гостей вперёд, Альберто Молейро отметился на 57-й минуте, тем самым удвоив преимущество команды.

После этой игры «Вильярреал» с 26 очками располагается на втором месте в турнирной таблицу высшего дивизиона испанского первенства, «Эспаньол» с 18 очками находится на шестой строчке.