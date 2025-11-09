Скидки
Эспаньол — Вильярреал, результат матча 8 ноября 2025, счёт 0:2, 12-й тур чемпионата Испании 2025/2026

«Вильярреал» переиграл «Эспаньол» в 12-м туре Ла Лиги
Окончен матч 12-го тура испанской Примеры, в котором играл «Вильярреал» и «Эспаньол». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержал «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе).

Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 43'     0:2 Молейро – 57'    

Херар Морено открыл счёт в этой игре на 43-й минуте и вывел гостей вперёд, Альберто Молейро отметился на 57-й минуте, тем самым удвоив преимущество команды.

После этой игры «Вильярреал» с 26 очками располагается на втором месте в турнирной таблицу высшего дивизиона испанского первенства, «Эспаньол» с 18 очками находится на шестой строчке.

