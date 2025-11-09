«Вильярреал» переиграл «Эспаньол» в 12-м туре Ла Лиги
Поделиться
Окончен матч 12-го тура испанской Примеры, в котором играл «Вильярреал» и «Эспаньол». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержал «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе).
Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 43' 0:2 Молейро – 57'
Херар Морено открыл счёт в этой игре на 43-й минуте и вывел гостей вперёд, Альберто Молейро отметился на 57-й минуте, тем самым удвоив преимущество команды.
После этой игры «Вильярреал» с 26 очками располагается на втором месте в турнирной таблицу высшего дивизиона испанского первенства, «Эспаньол» с 18 очками находится на шестой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
01:57
-
01:42
-
01:22
-
01:11
-
01:08
-
01:03
-
00:59
-
00:51
-
00:48
-
00:46
-
00:42
-
00:39
-
00:38
-
00:14
- 8 ноября 2025
-
23:56
-
23:56
-
23:52
-
23:36
-
23:36
-
23:19
-
23:12
-
23:05
-
22:59
-
22:50
-
22:49
-
22:47
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:58
-
21:55