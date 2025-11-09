Карпин назвал главные причины поражения «Динамо» в матче с «Акроном»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин назвал основные причины поражения команды в матче 15-го тура чемпионата России с «Акроном». Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:2.

— В чем главные причины поражения?

— Во‑первых, медленно играли, атаковали, не хватало скоростей. Во‑вторых, во втором тайме играли невнимательно в обороне.

— Есть персональные ошибки, которые вы могли бы выделить? Потому что в трансляции бросались ляпы Фернандеса.

— Не только у Фернандеса, у многих были ошибки, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. В следующем туре «Динамо» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 ноября.