«Вёсла не бросайте». ЦСКА показал эмоциональную речь Челестини после матча с «Динамо» МХ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини эмоционально обратился к команда после победы в матче 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Были вот эти три важнейших матча. И они очень тяжёлые были, чтобы выиграть. Речь не идёт о том, чтобы всегда хорошо играть. В прошлый раз, когда я говорил, обязательства перед командой на первом плане. Только бежать – недостаточно. Надо готовиться, надо приезжать, надо верить в себя, всё делать, чтобы победить. Те теряют тоже очки на таких командах. Если мы не будем терять очки против команд, которых можем побеждать и верить, не всегда мы будем хорошо играть, но тогда мы дойдём куда хотим. Но надо готовиться к матчам. В тот раз речь не шла о том, что у нас неудача или удача была. В прошлый раз не повезло, сегодня повезло? Нет, сегодня мы лучше подготовились. Мы нехорошо играли. Да, мы не играли хорошо. Но мы верили и хорошо подготовились к этому матчу. Что в футболе происходит? Пожалуйста, футбол вам даёт. Вы победили сегодня. Вот что нам надо – победить. Без разницы: идёт или не идёт. Вёсла не бросайте, не переставайте грести. Следующая, следующая, объединимся, пойдем вперед. Следующая, у нас получится. Вот ключ к успеху. Команда, я вам говорил в тот раз. Вот так потихоньку пойдём, и мы дойдём до июня и там посмотрим. Вот эти три очка стоят как десять», — сказал Челестини в раздевалке команды.

В следующем туре ЦСКА встретится со «Спартаком».