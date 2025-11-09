Матвей Сафонов поделился кадрами с тренировки «ПСЖ» перед игрой с «Лионом»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился публикацией в своём телеграм-канале, где показал кадры с тренировки французского клуба.

«Готовимся к заключительной игре перед паузой на сборные», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Напомним, 9 ноября французский гранд в гостях сыграет с «Лионом». Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне россиянин 14 раз попадал в заявку парижан, но ни разу не появлялся на поле в матчах за клуб.

В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

