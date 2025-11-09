Скидки
Генич назвал игрока «Ростова», который, по его мнению, подходит ЦСКА

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале, где отреагировал на игру нападающего «Ростова» Егора Голенкова. По мнению журналиста, футболист идеально бы подошёл ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 40'    

«Вот смотрю игру «Ростова», и задаюсь одним вопросом: почему Голенков до сих не в ЦСКА? Идеально бы подошёл!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 20 матчах за клуб во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативных передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 2,5 млн.

