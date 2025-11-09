Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, пройдут четыре матча 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 9 ноября (время московское):

07:00. «СКА-Хабаровск» — «Урал»

10:00. «Енисей» — «Черноморец»

16:00. «Торпедо М» — «Сокол»

16:00. «Ротор» — «Шинник»

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Урал» из Екатеринбурга, на счету которого 36 очков после 17 матчей. Второе место занимает воронежский «Факел», у которого также 36 очков. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 33 очка, у вторых — 31 после 18 матчей. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.

Материалы по теме Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 8 ноября

ТОП-5 фактов о российском футболе: