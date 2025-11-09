Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антуан Гризманн побил рекорд Лионеля Месси в чемпионате Испании

Антуан Гризманн побил рекорд Лионеля Месси в чемпионате Испании
Комментарии

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил свой 138-й гол в «Атлетико» под руководством главного тренера Диего Симеоне в чемпионате Испании. Форвард оформил дубль в матче 12-го тура с «Леванте» (3:1).

Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Де Ла Фуэнте – 12'     1:1 Санчес – 21'     2:1 Гризманн – 61'     3:1 Гризманн – 80'    

Таким образом, Гризманн побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, который забил 137 голов за «Барселону» под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщает SportsCenter в социальной сети X.

Контрактное соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов.

На данный момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, записав в свой актив 25 очков.

Материалы по теме
Дубль Гризманна помог «Атлетико» переиграть «Леванте» в 12-м туре Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android