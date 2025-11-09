Антуан Гризманн побил рекорд Лионеля Месси в чемпионате Испании
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил свой 138-й гол в «Атлетико» под руководством главного тренера Диего Симеоне в чемпионате Испании. Форвард оформил дубль в матче 12-го тура с «Леванте» (3:1).
Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Де Ла Фуэнте – 12' 1:1 Санчес – 21' 2:1 Гризманн – 61' 3:1 Гризманн – 80'
Таким образом, Гризманн побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, который забил 137 голов за «Барселону» под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщает SportsCenter в социальной сети X.
Контрактное соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов.
На данный момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, записав в свой актив 25 очков.
Комментарии
