Антуан Гризманн побил рекорд Лионеля Месси в чемпионате Испании

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил свой 138-й гол в «Атлетико» под руководством главного тренера Диего Симеоне в чемпионате Испании. Форвард оформил дубль в матче 12-го тура с «Леванте» (3:1).

Таким образом, Гризманн побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, который забил 137 голов за «Барселону» под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщает SportsCenter в социальной сети X.

Контрактное соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов.

На данный момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, записав в свой актив 25 очков.