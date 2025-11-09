«Ахмат» — «Спартак»: игроки гостей с риском дисквалификации из-за карточек на дерби с ЦСКА

Сразу несколько футболистов «Спартака» рискуют пропустить дерби 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, если получат жёлтую карточку в игре с «Ахматом».

Вот список этих игроков:

Руслан Литвинов;

Манфред Угальде;

Пабло Солари;

Игорь Дмитриев.

При этом у «Ахмата» с риском дисквалификации находятся на матч с «Рубином»:

Исмаэл Силва;

Надер Гандри;

Максим Сидоров.

Встреча пройдёт 9 ноября, в воскресенье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. На данный момент красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. Грозненцы под руководством Станислава Черчесова набрали 16 очков после 14 матчей и располагаются на 11-м месте.

