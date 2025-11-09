Скидки
Ахмат — Спартак: кто висит на карточках, кто с риском дисквалификации перед дерби с ЦСКА, 15 тур РПЛ, 9 ноября 2025

«Ахмат» — «Спартак»: игроки гостей с риском дисквалификации из-за карточек на дерби с ЦСКА


Сразу несколько футболистов «Спартака» рискуют пропустить дерби 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, если получат жёлтую карточку в игре с «Ахматом».

Вот список этих игроков:

При этом у «Ахмата» с риском дисквалификации находятся на матч с «Рубином»:

  • Исмаэл Силва;
  • Надер Гандри;
  • Максим Сидоров.

Встреча пройдёт 9 ноября, в воскресенье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. На данный момент красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. Грозненцы под руководством Станислава Черчесова набрали 16 очков после 14 матчей и располагаются на 11-м месте.

Какие карточки есть в футболе:

