«Ахмат» — «Спартак»: игроки гостей с риском дисквалификации из-за карточек на дерби с ЦСКА
Сразу несколько футболистов «Спартака» рискуют пропустить дерби 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, если получат жёлтую карточку в игре с «Ахматом».
Вот список этих игроков:
- Руслан Литвинов;
- Манфред Угальде;
- Пабло Солари;
- Игорь Дмитриев.
При этом у «Ахмата» с риском дисквалификации находятся на матч с «Рубином»:
- Исмаэл Силва;
- Надер Гандри;
- Максим Сидоров.
Встреча пройдёт 9 ноября, в воскресенье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. На данный момент красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. Грозненцы под руководством Станислава Черчесова набрали 16 очков после 14 матчей и располагаются на 11-м месте.
Какие карточки есть в футболе:
Комментарии