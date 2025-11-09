Челестини сравнил игру ЦСКА с «Динамо» Мх в РПЛ и Кубке России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сравнил игру армейцев в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и в 1/4 финала Кубка России. Обе встречи красно-синие провели в гостях с махачкалинским «Динамо».

— Что сегодня было лучше в сравнении с игрой в Кубке?

— В первом тайме мы могли намного лучше идти вперёд, быть более эффективными на последних 30 метрах поля, в последних передачах и навесах. Но в футболе важно не только это. Я пытаюсь донести игрокам, что очень важен их настрой, а также ментальное состояние. Иногда ты играешь хорошо, иногда плохо, но команда должна всегда верить в то, что делает. Я им это и сегодня сказал: если вы будете все вместе до самого конца верить в свою игру, то мы победим.

— Насколько сложно играть два матча подряд с одной командой?

— Я рос в Швейцарии, и раньше в ее чемпионате было всего 10 команд (сейчас 12. — Прим. «Чемпионата»). Нам приходилось за сезон играть по четыре раза с девятью командами. И когда идет кубок, ясно, что может получиться ситуация, когда вы даже на одной неделе дважды встречаетесь с одним соперником. Поэтому для меня это не что-то необычное. Главное, что подобная ситуация никак негативно не отразилась на подготовке, все было в штатном режиме, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Отметим, в матче РПЛ сильнее оказался ЦСКА (1:0), в игре Кубка, которая состоялась 5 ноября, победу одержал махачкалинский клуб (1:0).

