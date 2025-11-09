Скидки
Главная Футбол Новости

Радимов отреагировал на отменённый автогол голкипера «Рубина» в матче с «Пари НН»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался от отменённом голе голкипера «Рубина» Евгения Ставера в матче 15-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

«Я считаю, что абсолютно точно надо засчитывать гол. Потому что игрок не мешал Ставеру. Он по линии как начертил, так и выходил. Здесь откровенный ляп Ставера и гол в свои ворота, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ставер отметился автоголом на третьей минуте, но после просмотра его отменили.
На данный момент «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. «Пари НН», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав восемь очков.

