Гришин: если мы ругаем Станковича в «Спартаке», то почему не можем Карпина в «Динамо»?

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался о ситуации в «Динамо» после поражения команды в матче 15-го тура чемпионата России с «Акроном» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

— Как работать Карпину в «Динамо» и что делать руководству клуба? Есть ли перспектива?
— Это больной вопрос. При такой игре, мне кажется, эмоциональный фон в «Динамо» уже неважный. Если мы ругаем Станковича в «Спартаке», то почему не можем Карпина в «Динамо»? Мы созванивались с ребятами, которые играли за «бело‑голубых». Они говорят, что хуже «Динамо» пока не было, кроме того, которое вылетело в ФНЛ. Для меня все однозначно, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. В следующем туре «Динамо» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 ноября.

