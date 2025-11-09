Гришин: если мы ругаем Станковича в «Спартаке», то почему не можем Карпина в «Динамо»?

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался о ситуации в «Динамо» после поражения команды в матче 15-го тура чемпионата России с «Акроном» (1:2).

— Как работать Карпину в «Динамо» и что делать руководству клуба? Есть ли перспектива?

— Это больной вопрос. При такой игре, мне кажется, эмоциональный фон в «Динамо» уже неважный. Если мы ругаем Станковича в «Спартаке», то почему не можем Карпина в «Динамо»? Мы созванивались с ребятами, которые играли за «бело‑голубых». Они говорят, что хуже «Динамо» пока не было, кроме того, которое вылетело в ФНЛ. Для меня все однозначно, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. В следующем туре «Динамо» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 ноября.