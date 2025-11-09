Аршавин назвал проблему «Динамо», которая влияет на результат

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, чего не хватает московскому «Динамо» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, выделив главную проблему команды на данный момент.

«У «Динамо» нет стройности вообще — особенно в обороне. Очень много вариантов возникает у ворот «Динамо». Это, конечно, влияет на результат», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. В следующем туре «Динамо» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 ноября.

