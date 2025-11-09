Скидки
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал проблему «Динамо», которая влияет на результат

Аршавин назвал проблему «Динамо», которая влияет на результат
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, чего не хватает московскому «Динамо» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, выделив главную проблему команды на данный момент.

«У «Динамо» нет стройности вообще — особенно в обороне. Очень много вариантов возникает у ворот «Динамо». Это, конечно, влияет на результат», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. В следующем туре «Динамо» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 ноября.

