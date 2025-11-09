«Я бы спрашивал с футболистов, а не с Карпина». Гасилин — о ситуации в «Динамо»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин выразил поддержку главному тренеру московского «Динамо» Валерию Карпину на фоне текущей ситуации в клубе.

«Мне хочется поддержать Валерия Георгиевича. Давление сумасшедшее. Для меня Карпин является тренером, который умеет работать в нашем футболе. Самое главное, что при нём игроки прогрессируют. Команде, которая хочет за что‑то бороться, играть так с середняком при своих болельщиках просто недопустимо. Я бы, наверное, спрашивал с футболистов, а не с тренера», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. В следующем туре соперником команды Карпина будет махачкалинское «Динамо». Матч намечен на 23 ноября.

