Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов объяснил поражение «Динамо» в матче с «Акроном»

Семшов объяснил поражение «Динамо» в матче с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о поражении бело-голубых в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Встреча завершилась со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Кто смотрел первый тайм, в перерыве, наверное, думали, что «Динамо» точно не проиграет. «Акрон» только один раз перешёл центр поля после ошибки Фернандеса. «Акрон» хорошо оборонялся, зубами цеплялся за моменты у своих ворот, но в атаке не получалось. После замен он начал огрызаться и реализовал свои моменты. Как бы он невыразительно не играл в атаке, но увёз три очка. «Динамо» пыталось, но ничего не получалось. Не было свежести и остроты. В концовке пошла агрессия, но, наверное, слишком поздно. Могли спасти матч, но где‑то не везло. Допускать ошибки, как у «Динамо», непозволительно, — заявил Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

На текущий момент команда Валерия Карпина с 17 очками занимает 10-е место. «Акрон» располагается на восьмой строчке. В активе команды Заура Тедеева 18 очков.

Материалы по теме
«Я бы спрашивал с футболистов, а не с Карпина». Гасилин — о ситуации в «Динамо»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android