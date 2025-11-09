Семшов объяснил поражение «Динамо» в матче с «Акроном»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о поражении бело-голубых в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Кто смотрел первый тайм, в перерыве, наверное, думали, что «Динамо» точно не проиграет. «Акрон» только один раз перешёл центр поля после ошибки Фернандеса. «Акрон» хорошо оборонялся, зубами цеплялся за моменты у своих ворот, но в атаке не получалось. После замен он начал огрызаться и реализовал свои моменты. Как бы он невыразительно не играл в атаке, но увёз три очка. «Динамо» пыталось, но ничего не получалось. Не было свежести и остроты. В концовке пошла агрессия, но, наверное, слишком поздно. Могли спасти матч, но где‑то не везло. Допускать ошибки, как у «Динамо», непозволительно, — заявил Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

На текущий момент команда Валерия Карпина с 17 очками занимает 10-е место. «Акрон» располагается на восьмой строчке. В активе команды Заура Тедеева 18 очков.

