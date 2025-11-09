Тренер «Монако»: матч с «Лансом» мог сложиться иначе, если бы Головин реализовал момент

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал поражение команды в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лансом».

«Конечно, есть сожаление, потому что этот матч мог сложиться совсем иначе, если бы Александр Головин реализовал свой момент на третьей минуте — тот эпизод стал результатом серьёзной ошибки «Ланса» в обороне. У меня было ощущение, что они старались играть, исходя из наших сильных и слабых сторон — как, впрочем, и мы. Тот, кто выиграет эту борьбу, получит преимущество. Красная карточка тоже изменила ход игры, и мы, безусловно, подарили сопернику голы», — приводит слова Поконьоли официальный сайт клуба.

В этом матче Головин был заменён после перерыва.