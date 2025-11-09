Тренер «Монако»: матч с «Лансом» мог сложиться иначе, если бы Головин реализовал момент
Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал поражение команды в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лансом».
Франция — Лига 1 . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Окончен
1 : 4
Ланс
0:1 Эдуар – 21' 1:1 Балогун – 37' 1:2 Саид – 40' 1:3 Сангаре – 45+3' 1:4 Саид – 60'
Удаления: Балогун – 45' / нет
«Конечно, есть сожаление, потому что этот матч мог сложиться совсем иначе, если бы Александр Головин реализовал свой момент на третьей минуте — тот эпизод стал результатом серьёзной ошибки «Ланса» в обороне. У меня было ощущение, что они старались играть, исходя из наших сильных и слабых сторон — как, впрочем, и мы. Тот, кто выиграет эту борьбу, получит преимущество. Красная карточка тоже изменила ход игры, и мы, безусловно, подарили сопернику голы», — приводит слова Поконьоли официальный сайт клуба.
В этом матче Головин был заменён после перерыва.
