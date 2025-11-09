Аршавин: думал, «Динамо» на волне позитива после «Зенита» обыграет «Акрон»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями после игры 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где московское «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
«Динамо» в Кубке обыграло «Зенит». Я думал, что они на волне позитива обыграют «Акрон», но этого не случилось. Сегодня день получился тусклый — много борьбы, мало моментов. Только в одной игре забили больше 2,5 мячей, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, перед игрой с тольяттинцами бело-голубые в матче 1/4 финала Кубка России в гостях переиграли «Зенит» (3:1). На данный момент «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков.
