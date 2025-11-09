Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: думал, «Динамо» на волне позитива после «Зенита» обыграет «Акрон»

Аршавин: думал, «Динамо» на волне позитива после «Зенита» обыграет «Акрон»
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями после игры 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где московское «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Динамо» в Кубке обыграло «Зенит». Я думал, что они на волне позитива обыграют «Акрон», но этого не случилось. Сегодня день получился тусклый — много борьбы, мало моментов. Только в одной игре забили больше 2,5 мячей, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, перед игрой с тольяттинцами бело-голубые в матче 1/4 финала Кубка России в гостях переиграли «Зенит» (3:1). На данный момент «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков.

Материалы по теме
Семшов объяснил поражение «Динамо» в матче с «Акроном»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android