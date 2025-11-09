Скидки
Лорьян — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Пока бороться за медали тяжело». Семшов призвал «Динамо» совершить топовый трансфер

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов призвал бело-голубых усилить оборонительную линию команды за счёт топового трансфера.

«Пока «Динамо» не приобретет топовых защитников — бороться за медали тяжело. Впереди даже при такой сумбурности у них было 3–4 моментика. Но сейчас любого защитника поставь — он будет допускать ошибки. Топовый футболист должен нивелировать неточности. Тяжело отнести защитников к большим мастерам, если они ошибаются из раза в раз: дают себя обыгрывать, не подстраховают, не могут определить, кто первый на мяче», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент подопечные Валерия Карпина с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. За 15 матчей бело-голубые пропустили 23 мяча. Только у четырёх команд пропущено больше — все в нижней части таблицы.

