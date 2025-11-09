Скидки
Лорьян — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на слова Карпина о том, что он хочет домой к семье и дочке

Аудио-версия:
Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на слова главного тренера «Динамо» Валерия Карпина о психологической усталости. После поражения в матче 15-го тура РПЛ Карпин сказал, что тоже хочет домой к семье и дочке. Напомним, после победы «Спартака» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1) главный тренер красно-белых Деян Станкович сказал, что устал от происходящего и хочет домой к жене и дочке.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«А это хорошо!» — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. В следующем туре «Динамо» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 ноября.

Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
