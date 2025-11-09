Генич отреагировал на слова Карпина о том, что он хочет домой к семье и дочке

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на слова главного тренера «Динамо» Валерия Карпина о психологической усталости. После поражения в матче 15-го тура РПЛ Карпин сказал, что тоже хочет домой к семье и дочке. Напомним, после победы «Спартака» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1) главный тренер красно-белых Деян Станкович сказал, что устал от происходящего и хочет домой к жене и дочке.

«А это хорошо!» — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. В следующем туре «Динамо» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 ноября.