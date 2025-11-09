Скидки
Лорьян — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Челестини объяснил, почему не заменил Мусаева после рассечения в игре ЦСКА с «Динамо» Мх

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о том, что швейцарский специалист не стал менять форварда армейцев Тамерлана Мусаева после того, как тот рассёк лоб во время столкновения с полузащитником махачкалинского «Динамо» Никитой Глушковым в концовке первого тайма.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    

— Не было мыслей поменять Мусаева после того, как он рассёк лоб при столкновении с соперником?
— Сразу, как это случилось, я отправил Матию Поповича разминаться. Потом поговорил с докторами, они сказали, что всё не критично и что Тамерлан сам хорошо себя чувствует и хочет продолжить играть. Во втором тайме Мусаев не избегал единоборств или верховых мячей, он был важен нам в атаке, поэтому я решил его оставить, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Встреча завершилась победой красно-синих со счётом 1:0. По состоянию на текущий момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 33 очками.

