Челестини объяснил, почему не заменил Мусаева после рассечения в игре ЦСКА с «Динамо» Мх

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о том, что швейцарский специалист не стал менять форварда армейцев Тамерлана Мусаева после того, как тот рассёк лоб во время столкновения с полузащитником махачкалинского «Динамо» Никитой Глушковым в концовке первого тайма.

— Не было мыслей поменять Мусаева после того, как он рассёк лоб при столкновении с соперником?

— Сразу, как это случилось, я отправил Матию Поповича разминаться. Потом поговорил с докторами, они сказали, что всё не критично и что Тамерлан сам хорошо себя чувствует и хочет продолжить играть. Во втором тайме Мусаев не избегал единоборств или верховых мячей, он был важен нам в атаке, поэтому я решил его оставить, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Встреча завершилась победой красно-синих со счётом 1:0. По состоянию на текущий момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 33 очками.

