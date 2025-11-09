«Вратарь просто ошибся». Аршавин – об отменённом автоголе голкипера «Рубина» Ставера

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал отменённый гол голкипера «Рубина» Евгения Ставера в матче 15-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

«На мой взгляд, Карич не влиял на Ставера — вратарь просто ошибся. Если бы засчитали гол, то я бы не говорил, что это ошибка судьи. Для судьи было проще принять такое решение, чем засчитать гол», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ставер отметился автоголом на третьей минуте, но после просмотра его отменили.

На данный момент «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. «Пари НН», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав восемь очков.