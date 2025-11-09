Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вратарь просто ошибся». Аршавин – об отменённом автоголе голкипера «Рубина» Ставера

«Вратарь просто ошибся». Аршавин – об отменённом автоголе голкипера «Рубина» Ставера
Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал отменённый гол голкипера «Рубина» Евгения Ставера в матче 15-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

«На мой взгляд, Карич не влиял на Ставера — вратарь просто ошибся. Если бы засчитали гол, то я бы не говорил, что это ошибка судьи. Для судьи было проще принять такое решение, чем засчитать гол», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ставер отметился автоголом на третьей минуте, но после просмотра его отменили.

На данный момент «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. «Пари НН», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав восемь очков.

Материалы по теме
Кризис «Рубина» продолжается. Устроили душнилово с худшей командой РПЛ и не смогли забить
Кризис «Рубина» продолжается. Устроили душнилово с худшей командой РПЛ и не смогли забить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android