Фрайбург — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Артета отреагировал на упущенную «Арсеналом» победу над «Сандерлендом» в концовке
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился своими эмоциями после выездного матча 11-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда», который завершился вничью — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Баллард – 36'     1:1 Сака – 54'     1:2 Троссард – 74'     2:2 Бробби – 90+4'    

«Понятно, что основное чувство сейчас — это разочарование и некоторая фрустрация. Мы приехали за тремя очками, но матч выдался крайне тяжёлым. Мы ожидали подобного — игра получилась рваной и напряжённой.

Соперник хорошо использовал свои сильные стороны, и мы пропустили гол, который не соответствует нашим стандартам. Однако команда здорово отреагировала — проявила характер и смелость. Мы сравняли счёт, потом вышли вперёд и начали полностью контролировать ход встречи. Когда противник отправляет в штрафную по шесть–семь человек, нужно уметь защищаться от всего — длинных передач, аутов, любых ситуаций. Мы могли отработать этот эпизод лучше, но не сделали этого — и в итоге пропустили.

В концовке у нас был ещё один отличный шанс — у Рикки и Микеля — чтобы вырвать победу. Думаю, мы её заслуживали, но не смогли реализовать моменты. Тем не менее, это ещё раз подчёркивает, какой путь команда прошла за последние десять матчей: мы побеждали уверенно, часто на ноль, несмотря на отсутствие семи атакующих игроков. Это дорогого стоит.

Эмоции на 94-й минуте? Конечно, раздражение. Я всегда хочу выигрывать. Победа была буквально у нас в руках, но это Премьер-лига — здесь соперники борются до последнего. Да, я расстроен, потому что мы могли сыграть надёжнее в том эпизоде. Но стоит отдать должное и им — за подачу, за борьбу в воздухе, за добивание. Иногда нужно просто признать это», — сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

«Арсенал» после этого матча остался лидером АПЛ.

